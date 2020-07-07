Трамп раскритиковал идею переименования спортивных клубов из соображений политкорректности

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал идею смены названий спортивных клубов на фоне протестов против расизма в стране.

"Названия командам дают из соображений силы, а не слабости, но сейчас, кажется, Washington Redskins (американский футбол - прим. ТАСС) и Cleveland Indians (бейсбол - прим. ТАСС) - две легендарные спортивные команды - собираются сменить свои названия, чтобы быть политкорректными. Индейцы <...> должны быть сейчас очень злы", - написал глава вашингтонской администрации у себя в Twitter.

Как сообщает телекомпания CBS, ранее оба клуба объявили о намерении изучить вопрос смены своих названий.

По данным CBS, почтовая компания FedEx, которая является спонсором Washington Redskins, ранее попросила клуб сменить название, поскольку оно якобы оскорбляет коренные народы страны. Redskins означает "краснокожие", а эмблемой команды является изображение индейца. До этого с просьбой сменить название выступили и другие спонсоры клуба, в частности, один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков PepsiCo.

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Его смерть спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране, а также очередную волну борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого.