Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении постпредства Китая.

"6 июля посол Чжан Цзюнь передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генсеку ООН Антониу Гутерришу", - отметили в дипмиссии. Там уточнили, что договор вступит в силу в Китае через 90 дней после передачи Документа о присоединении.

Договор о торговле оружием распространяется на боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

В апреле 2013 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН состоялось голосование по проекту резолюции, одобряющей текст договора и открывающей документ для подписания с 3 июня 2013 года. Резолюция была принята 154 голосами, 23 государства, включая Россию, Китай и Индию, воздержались. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.

Из крупнейших импортеров и экспортеров оружия участниками МДТО не являются Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, а также государства - члены ОДКБ (за исключением Казахстана, присоединившегося к Договору в декабре 2017 года). США, занимающие лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, подписали Договор в сентябре 2013 года, однако в июле 2019 года администрация США, ссылаясь на "неэффективность Договора, ограничивающего суверенитет США и ущемляющего права американцев", уведомила генерального секретаря ООН о том, что "Вашингтон не намерен становиться участником МДТО и не считает себя связанным какими-либо правовыми обязательствами в связи с его подписанием".