Бывший посол США в России Джон Хантсман проиграл праймериз губернатора штата Юта

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в России Джон Хантсман уступил своему сопернику Спенсеру Коксу победу на праймериз республиканцев перед выборами губернатора американского штата Юта. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times по итогам обработки 90% бюллетеней.

Кокс набрал 36,4% голосов избирателей, в то время как Хантсман заручился поддержкой лишь 34,6% принявших участие в голосовании. Кокс на своей странице в Twitter подчеркнул, что Ханстман в телефонном разговоре признал свое поражение.

"Только что мне любезно позвонил Джон Хантсман и признал свое поражение", - указал Кокс, поблагодарив избирателей. "Нам предстоит сделать много работы, и мы будем делать ее вместе". По итогам первичных выборов определяется кандидат от Республиканской партии в губернаторы Юты. Выборы губернатора штата запланированы на ноябрь.

Хантсман в августе 2019 года в своем прошении об отставке с поста посла США в РФ отмечал, что занимал эту должность в "исторически трудный период двусторонних отношений". Как он подчеркивал, "жизненно важно", чтобы США и РФ "наращивали международные обмены и оставляли возможности для диалога по вопросам, представляющим важность с точки зрения национальных интересов". В их числе он называл борьбу с терроризмом и обеспечение контроля над вооружениями. Уже тогда СМИ отмечали, что Хантсман, вероятно, будет претендовать на пост губернатора Юты.

Хантсман был руководителем диппредставительства США в РФ с октября 2017 года по октябрь 2019 года. Он являлся американским послом в Сингапуре в 1992-1993 годах, губернатором Юты в 2005-2009 годах; в 2009-2011 годах занимал должность посла США в КНР. В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в США. В январе 2012 года он объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, предложенной Обамой.