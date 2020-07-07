LinkedIn и Zoom приостанавливают передачу личных данных пользователей властям Гонконга

ТАСС, 7 июля. Американская компания LinkedIn, владеющая одноименной социальной сетью для делового общения, и сервис видеоконференций Zoom, используемый для проведения онлайн-совещаний, временно приостанавливают рассмотрение запросов правоохранительных органов Гонконга о предоставлении персональных данных пользователей. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявления обеих компаний.

Как в них отмечается, данный шаг обусловлен необходимостью тщательно изучить новый закон о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.

Ранее аналогичные меры приняли и другие американские компании, в том числе Twitter, Facebook и Google.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственного строя и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает автономию Гонконга и принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.