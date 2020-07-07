ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию из-за пандемии

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию, назначенные на 9 августа, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии Андрей Савиных.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала (белорусской стороне - прим. ТАСС), что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией", - сказал депутат, добавив, что белорусские депутаты заинтересованы в приглашении зарубежных коллег для наблюдения за ходом выборов.

Со своей стороны председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Сергей Рачков сообщил, что пока о своем решении проинформировала только ПА ОБСЕ. Он выразил надежду, что приедут наблюдатели от других парламентских организаций, в частности Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

2 июля председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что у него нет полной уверенности в том, что наблюдатели от СНГ смогут приехать на выборы в Белоруссию из-за пандемии, но они готовы прибыть, если позволит эпидемиологическая ситуация и будет приглашение Минска. Ранее глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Минск может начать направлять приглашения международным наблюдателям после 14 июля.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов пройдет в период с 5 по 14 июля. Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами. Среди них - действующий глава государства Александр Лукашенко и арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Как сообщил во вторник ЦИК Белоруссии, к настоящему моменту на президентских выборах аккредитовано 33 579 национальных наблюдателей.