Нетаньяху сказал Джонсону, что готов к переговорам о мире, но не упомянул палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июля. /ТАСС/. Израиль готов к переговорам по урегулированию длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта на основе мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сказал своему британскому коллеге Борису Джонсону в ходе телефонного разговора, сообщила во вторник канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху минувшей ночью провел телефонную беседу с Джонсоном. Нетаньяху дал понять, что Израиль готов вести переговоры на основе мирного плана Трампа, который креативен и реалистичен, но не готов возвращаться к формулам (мирного процесса - прим. ТАСС), провалившимся в прошлом", - говорится в сообщении. Таким образом, израильский премьер подтвердил, что еврейское государство не готово обсуждать концепции урегулирования, которые не привели к успеху ранее, при этом не упомянув палестинскую сторону как второго участника процесса.

1 июля в колонке, опубликованной в израильской газете Yedioth Ahronoth, Джонсон написал, что планируемые шаги по распространению суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан пойдут вразрез с международным законодательством, не будут признаны Великобританией и противоречат долгосрочным интересам самого еврейского государства.

28 января 2020 года Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения своего плана палестино-израильского урегулирования и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта, Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать части Западного берега и Иорданскую долину.

Коалиционное соглашение партий "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета в соответствии с планом Трампа с 1 июля 2020 года. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле, но до сих пор не анонсировал никаких шагов.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Израиль отказался выполнять положения этого документа.