Подгруппа по безопасности согласовала 13 участков для разминирования в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Подгруппа по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала участки для проведения противоминных мероприятий. Об этом во вторник сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Участники переговорного процесса актуализировали и согласовали 13 локаций из предложенных 20 для проведения противоминных мероприятий, остальные семь будут рассмотрены на следующем заседании", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Кроме того, по данным представительства, был достигнут прогресс в согласовании дополнения к Рамочному решению о разведении сил и средств. Однако украинская сторона продолжает игнорировать ключевую тему переговоров подгруппы - достижение полного прекращения огня на линии соприкосновения, отметили в СЦКК.

"Положительная динамика в отдельных вопросах, безусловно, обнадеживает, однако ситуация на линии соприкосновения свидетельствует, что главная цель работы группы еще далека до достижения", - сообщил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

Во вторник в режиме видеоконференции прошли заседания подгрупп Контактной группы по вопросам безопасности, гуманитарным, экономическим и политическим вопросам. Заседание Контактной группы в режиме видеоконференции состоится 8 июля.