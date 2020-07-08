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В Конгрессе США хотят в 2021 финансовом году выделить $275 млн на военную помощь Украине

Это на $25 млн больше, чем запрашивалось

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает в 2021 финансовом году (начинается в стране с 1 октября) выделить на военную помощь Украине $275 млн. Об этом говорится в опубликованном комитетом во вторник проекте военного бюджета.

"$275 млн для Инициативы по содействию безопасности на Украине - на $25 млн больше, чем запрашивалось", - говорится в пресс-релизе к документу.

Законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись главе государства.

В середине июня Пентагон заявил, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 млн "на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины". При этом Украина характеризуется как "ключевой партнер" США "на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

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