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Глава Пентагона утверждает, что США в течение последнего года успешно сдерживали РФ и КНР

Марк Эспер отметил, что Пентагон также сдерживал "агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в течение минувшего года успешно сдерживали "агрессивную деятельность" со стороны РФ и Китая. С таким утверждением выступил во вторник министр обороны США Марк Эспер, обращаясь к американским военнослужащим по случаю года своего пребывания на посту шефа Пентагона.

"В течение прошлого года Пентагон сдерживал агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран, а также схожими с ними [государствами], такими как Россия и Китай", - озвучил он свою точку зрения. Слова Эспера приводит пресс-служба Пентагона.

Кроме того, американский министр отметил проведение Соединенными Штатами за отчетный период контртеррористических операций, "поддержание лидирующей роли" страны в международной антитеррористической коалиции, сохранение "свободы судоходства и торговли в спорных водах" Персидского залива и Южно-Китайского моря.

По словам Эспера, в целом возглавляемое им ведомство добилось прогресса в выполнении поставленных год назад задач, в число которых входят противодействие РФ и КНР, а также модернизация национальных вооруженных сил.

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