Мадуро обновил состав руководителей основных видов ВС Венесуэлы

БОГОТА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник о назначении новых руководителей сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил.

"Доминго Эрнандес Ларес назначен новым командующим сухопутными войсками, Уильям Серантес Пинто - новым командующим Боливарианскими ВМС, Хосе Рафаэль Сильва Апонте - новым главой Боливарианских ВВС", - заявил Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что Владимир Падрино Лопес продолжит исполнять обязанности министра обороны.