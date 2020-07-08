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Мадуро обновил состав руководителей основных видов ВС Венесуэлы

При этом президент республики подчеркнул, что Владимир Падрино Лопес продолжит исполнять обязанности министра обороны

БОГОТА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник о назначении новых руководителей сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил.

"Доминго Эрнандес Ларес назначен новым командующим сухопутными войсками, Уильям Серантес Пинто - новым командующим Боливарианскими ВМС, Хосе Рафаэль Сильва Апонте - новым главой Боливарианских ВВС", - заявил Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что Владимир Падрино Лопес продолжит исполнять обязанности министра обороны.

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Мадуро, НиколасВенесуэла
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