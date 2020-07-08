{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

МИД Китая: ВОЗ должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР в среду на регулярном брифинге предположил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может понадобиться направить специальные миссии специалистов для поиска источников происхождения коронавируса и в другие страны, помимо Китая.

"Немного забегая вперед, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира", - сказал он, комментируя готовность Китая принять такую делегацию властями КНР.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Литве поступил первый иск к правительству насчет законности введения карантина
Частная клиника по одонтологической имплантации требует возместить €70 тыс. ущерба, понесенного в результате вынужденного простоя
Читать полностью