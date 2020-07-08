В Совете Европы обратили внимание на усиление проблем в сфере прав человека при пандемии

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич отметила возросший интерес к курсам по вопросам охраны прав человека во время пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в среду, выступая на онлайн-конференции, посвященной программе обучения в области прав человека для представителей юридических профессий (HELP).

"Неслучайно наиболее востребованными в последнее время являются курсы по защите данных, предотвращению насилия в отношении женщин, торговли людьми, правам детей, биоэтике и преступности в медицине", - отметила генеральный секретарь. По ее словам, проблемы именно в этих областях "увеличились из-за пандемии коронавируса".

В СЕ также обратили внимание, что "за последние месяцы число пользователей онлайн-обучающей платформы HELP выросло на 40% - с 46 тыс. в марте до 64 тыс. в июне". "Этот спрос был вызван в том числе пандемией коронавируса и ее последствиями для жизни людей", - подчеркнули там.