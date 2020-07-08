Порошенко заявил о закрытии нескольких уголовных дел против него

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил о закрытии против него ряда уголовных дел. Об этом он сообщил в перерыве судебного заседания по избранию ему меры пресечения по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР).

"Я узнал только что, что руководитель следственной группы, который весь год проводил расследование 20 с лишним уголовных дел, принял решение закрыть несколько дел", - сказал он.

Порошенко не уточнил, о каких именно делах идет речь.

Однако, по данным бывшего первого заместителя руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юриста Андрея Портнова, по заявлению которого были начаты расследования, "сегодня закрыто одно из ключевых дел об отмывании Порошенко преступных доходов при продаже завода "Кузница на Рыбальском". "Это уже четвертое, подаренное генеральным прокурором главному государственному и военному преступнику уголовное дело. Абсолютно очевидно, что власть реабилитирует Порошенко и сохраняет его деньги и активы", - написал Портнов в своем Telegram-канале. Юрист подчеркнул, что будет обжаловать это решение в суде.

В конце июня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко. В частности, из-за отсутствия состава преступления закрыты расследования о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в Раде, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и о назначении членов Высшего совета правосудия.

В настоящее время в Печерском районном суде избирают меру пресечения Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы СВР. Прокуроры настаивают на том, что в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении на должность Семочко без согласования этого решения с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), что предусмотрено украинским законом.