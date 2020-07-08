Прокуратура Украины отозвала ходатайство о мере пресечения для Порошенко

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Прокуратура Украины отозвала ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства бывшему президенту страны Петру Порошенко по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР).

"Данное ходатайство (об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко - прим. ТАСС) не может быть рассмотрено, так как генеральным прокурором принято решение о завершении сроков досудебного расследования", - объявил один из представителей группы прокуроров в суде.