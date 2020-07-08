Госбюро расследований опровергло данные о давлении на прокуроров по делам Порошенко

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) опровергло заявления своего сотрудника Олега Корецкого о том, что руководство ведомства оказывает давление на прокуроров и следователей по уголовным делам, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом ведомство сообщило в среду.

"Заявление руководителя одного из следственных отделов ГБР Олега Корецкого относительно давления на него не соответствует действительности и является политически мотивированным", - сказано в заявлении, размещенном на сайте ГБР.

Ранее Корецкий в интервью украинским СМИ заявил, что руководство ведомства, несмотря на недостаточность доказательной базы, давало ему и другим сотрудникам указания продолжать расследование по ряду дел, в которых фигурирует Порошенко. По его словам, ставилась задача повторно проводить допросы экс-президента, а также признать телеканал "Прямой" (связывают с Порошенко) вещественным доказательством, чтобы затем появились основания для ареста телеканала.

Корецкий заявил, что за отказ исполнять указания руководство пригрозило ему увольнением, однако добровольно покидать должность он не стал. Вместо этого, добавил Корецкий, он принял решение закрывать уголовные дела против Порошенко, которые считает бесперспективными. По словам главы отдела, он уже закрыл четыре таких дела.

В свою очередь в ГБР заявили, что заявления его сотрудника содержат признаки уголовного правонарушения в части разглашения данных досудебного расследования, и что эти данные будут проверены.

Ведомство ведет более 10 дел, в которых фигурирует Порошенко и его окружение. В среду Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство прокуроров и не назначил меру пресечения Порошенко по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.