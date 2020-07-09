СМИ: хуситы атаковали жилой район йеменского города Мариб

ТАСС, 9 июля. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в среду вечером запустили снаряд, который упал на территории жилого района в городе Мариб (административный центр одноименной провинции). Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

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В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против мятежников, установивших контроль над значительной частью Йемена, поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.