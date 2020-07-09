CNN: прокуроры во Флориде требуют отменить проведение съезда республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Исковая жалоба с требованием отменить проведение в штате Флорида мероприятий в рамках национального съезда Республиканской партии подана в среду в окружной суд округа Дувал. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, групповой иск подан несколькими прокурорами, которые считают, что проведение мероприятий, которые планируются на 24-27 августа в городе Джексонвилл, небезопасно в условиях пандемии коронавируса. По их мнению, необходимо отменить эту часть съезда, на которой, как ожидается, президент США Дональд Трамп объявит о том, что согласен на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства.

Как указывает телекомпания, истцы настаивают на том, что для того, чтобы избежать распространения коронавируса и защитить здоровье и благополучие граждан, необходимо запретить проведение всех мероприятий, "на которые в закрытых помещениях будут собираться большие группы людей". CNN отмечает, что иск был подан после того, как во Флориде были зафиксированы самые высокие суточные показатели по числу зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом. 4 июля в штате наличие инфекции было подтверждено у 11 458 человек.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Gray Television указал, что Республиканская партия США может проявить гибкость в проведении мероприятий партийного съезда во Флориде. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл и Шарлотт (Северная Каролина).

Национальный съезд Демократической партии США, на котором бывшего вице-президента США Джозефа Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.