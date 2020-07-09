В Японии уверены, что КНДР демонстрирует развитие ракетных технологий

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. КНДР продолжает демонстрировать развитие собственных ракетных технологий, повышая тем самым угрозу для безопасности Японии. Такое мнение в четверг выразил министр обороны Японии Таро Коно.

"Уровень технологий растет, как и усиливается угроза для безопасности Японии", - приводит его слова агентство Kyodo.

Последний раз КНДР осуществляла запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - поверхность" в акваторию Японского моря в середине апреля. Пуски были произведены истребителями ВВС КНДР, ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.