В Нигерии боевики убили 13 военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Нигерии потеряли 13 солдат, когда подразделение правительственных сил попало в засаду, устроенную на северо-востоке страны боевиками из "Боко харам". Об этом сообщила в четверг нигерийская газета Vanguard.

"Одновременно в ходе боя были убиты 17 террористов", - заявил официальный представитель ВС генерал-майор Джон Эненш.

Столкновение произошло 7 июля на дороге Дамбоа-Майдугури в штате Борно, где военнослужащие 198 батальона проводили разминирование одного из секторов трассы в районе Булабулина. Боевиками из входящей в "Боко харам" группировки ISWAP была устроена засада. На установленном террористами мине подорвался патрульный автомобиль, в результате чего погибли 11 военнослужащих, передает издание. В ходе последовавшего затем боя погибли еще два солдата правительственных войск.

"Однако наше подразделение смогло обойти боевиков с фланга и атаковать их всей огневой мощью", - заявил Джон Энеш. В результате террористам, по его словам, был нанесен значительный урон в живой силе.