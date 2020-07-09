Amnesty International назвала безрассудным выход США из ВОЗ

"Это безрассудная попытка подорвать работу Всемирной организации здравоохранения в разгар глобальной пандемии. Поскольку COVID-19 все еще охватывает многие американские штаты, администрация Трампа использует жизни людей как пешки в непродуманном политическом маневре", - отметила представитель Amnesty International Санита Эмбаст.

Данное решение, по ее словам, негативно отразится на усилиях различных стран по борьбе с распространением нового коронавируса. "Только если международное сообщество будет координировать свои действия, мы сможем взять этот вирус под контроль и обеспечить каждому доступ к адекватной медицинской помощи", - добавила она.

"Президент Трамп обвинил ВОЗ в неправильном подходе к борьбе с пандемией. США должны взаимодействовать с организацией <...>, а не отступать в этот ключевой момент", - подчеркнула Эмбаст. Подобный пример выхода из международных организаций и договоров, по ее мнению, является бесчеловечным и может отрицательно сказаться на гарантии прав и свобод людей во всем мире. "Мы призываем администрацию Трампа пересмотреть свое решение и продемонстрировать, что США по-прежнему привержены поддержанию общественного здравоохранения во всем мире", - заключила она.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из организации. Данные условия, по его словам, включают предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.