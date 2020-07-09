Президент Филиппин заявил, что его нельзя подкупить даже "грузовиком денег"

ТАСС, 9 июля. Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что его невозможно подкупить никакой суммой денег. Как сообщает в четверг газета Manila Bulletin, глава государства также отверг обвинения в коррумпированности в отношении высокопоставленных чиновников, в том числе из его ближайшего окружения.

"Меня нельзя подкупить. Я уже стар. Сколько вы мне готовы дать? Грузовик денег? И что мне с ними делать?", - приводит издание слова Дутерте. Он также заявил, что даже его страсть к коллекционированию антикварного оружия не способна заставить брать взятки, поскольку это "всего лишь хобби".

О трате средств на путешествия 75-летний Дутерте заявил, что в силу своего возраста "ненавидит зарубежные поездки". "Если будете путешествовать - заработаете COVID-19", - аргументировал свою позицию филиппинский лидер.

Дутерте также раскритиковал граждан, которые обвиняют членов правительства в коррумпированности, при этом не предъявляя доказательств. По его словам, такие люди обладают "грязными помыслами" и будут осуждены "с еще большей строгостью". "Я вам не угрожаю. Действуйте - разоблачайте коррупцию в правительстве. Я еще раз говорю, если ее масштабы настолько велики, то я покину свой пост", - резюмировал выступление глава государства.

В сентябре 2019 года Дутерте предложил гражданам бить и стрелять в чиновников, которые требуют взятки. Однако он отметил, что убивать их не стоит, поскольку впоследствии в суде им будет сложно рассчитывать на помилование.

Родриго Дутерте до избрания президентом в 2016 году занимал должность мэра города Давао на юге Филиппин. Тогда он стал известен своими резкими высказываниями о способах решения острых социальных проблем в стране.