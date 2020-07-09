В Марокко режим чрезвычайного санитарного положения продлили до 10 августа

РАБАТ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Марокко решило продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия пандемии коронавируса, до 10 августа. Об этом сообщает в четверг информационный портал "360" со ссылкой на источники в кабинете министров.

"Режим чрезвычайного санитарного положения продлевается еще на один месяц. Он завершится не ранее 10 августа", - отметили они.

При этом власти Марокко с июня начали постепенно смягчать ограничительные предписания. В минувшем месяце в два этапа были сняты запреты на ведение торговой и коммерческой деятельности, затем разрешен внутренний туризм и внутренние авиаперелеты, восстановлено транспортное и железнодорожное сообщение между городами.

С 25 июня кафе и ресторанам разрешено предоставлять свои услуги на месте, но при использовании только 50% посадочных мест. Возобновлена работа центров художественных ремесел, открыты общественные парки и сады, вновь разрешено занятие индивидуальными видами спорта (например, бег, ходьба, велоспорт).

Ранее на этой неделе власти Марокко приняли решение вновь открыть с 15 июля более 50 тыс. мечетей по всей стране для проведения пяти ежедневных молитв. В то же время мечети до особого распоряжения останутся закрытыми для пятничных молитв.

Власти отмечают, что снятие ограничений должно сопровождаться "тщательным исполнением профилактических мер, включая ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены".

Низкий уровень смертности

Согласно официальным данным, общее число заразившихся новым коронавирусом в Марокко к вечеру 8 июля превысило 14,7 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 242 человека, выздоровели более 11,3 тыс.

По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне на протяжении последних недель, в настоящее время он составляет 1,6%. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Марракеш-Сафи, Рабат-Сале-Кенитра, Фес-Мекнес.