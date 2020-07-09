Полиция Южной Кореи опровергла сообщения о смерти мэра Сеула

ТАСС, 9 июля. Полиция Республики Корея опровергла сообщения об обнаружении тела мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом в четверг сообщает газета "Хангук Кёнчжэ".

"Сообщения об обнаружении тела мэра Пак Вон Суна не соответствуют действительности", - приводит газета слова представителя полиции. В данный момент поиски градоначальника продолжаются.

Ранее иностранные и южнокорейские СМИ сообщали об обнаружении тела мэра. Среди них телеканал CGTN, портал "Вольган чосон", "Тудей Кориа".

В четверг вечером по местному времени дочь Пак Вон Суна заявила в полицию о его исчезновении. По данным правоохранительных органов, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). На нем была темная одежда, при себе имелся черный рюкзак. В четверг Пак Вон Сун на работу не вышел, отменил встречу во второй половине дня с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте из-за плохого самочувствия, о чем сообщила мэрия.

Опасения общественности подогреваются запиской, оставленной мэром. По словам его дочери, она напоминает завещание. Кроме того, некоторые местные СМИ связывают исчезновение политика с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Так, как сообщает Yonhap, бывший подчиненный мэра ранее обратился в полицию с соответствующей жалобой на Пак Вон Суна.

Последний раз сигнал телефона сеульского мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук. Полиция задействовала служебных собак и беспилотники.