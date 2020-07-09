Spiegel: Хайко Маас отказался от участия в министерской встрече G7 в США

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа снова потерпела неудачу при попытке организовать очные переговоры в формате Группы семи (G7, "большая семерка"). Как сообщило в четверг издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, глава МИД Хайко Маас и Минфина Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне.

Власти Германии сигнализировали лишь о готовности направить в Вашингтон статс-секретарей соответствующих ведомств. По данным издания, и другие страны "большой семерки" заявили о том, что не примут участие во встрече на уровне министров.

В европейских государствах G7 считают, что Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в США в свою пользу, пишет издание. Причем до сих пор американская сторона даже и не рассматривала возможность альтернативы - проведения видеоконференции министров. С точки зрения европейских участников Группы семи, это говорит о том, что Трамп заинтересован "больше в шоу, чем в диалоге".

В начале недели Вашингтон отозвал свое приглашение министрам. В Белом доме пока не ответили на запрос издания, в связи с чем принято такое решение.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель из-за ситуации с коронавирусом отказалась ехать на очный саммит G7, который Вашингтон планировал провести в конце июня. Впоследствии Трамп сообщил, что переносит его на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.