Правительство Марокко постановило продлить режим санитарного ЧП до 10 августа

РАБАТ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Марокко в четверг утвердило постановление о продлении до 10 августа режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований, официальный представитель правительства Саид Амзази.

По его словам, "режим санитарного ЧП продлен до 18:00 местного времени (20:00 мск - прим. ТАСС) 10 августа на всей территории страны в рамках усилий по борьбе с пандемией коронавируса". Он также добавил, что утвержденный проект постановления был представлен на заседании правительства министром внутренних дел Абдельуафи Лафтитом.

Как ранее объясняли власти, режим санитарного ЧП представляет собой правовые рамки, внутри которых правительство имеет возможность усиливать или, наоборот, смягчать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При этом власти Марокко с июня начали постепенно смягчать ограничительные предписания. В минувшем месяце в два этапа были сняты запреты на ведение торговой и коммерческой деятельности, затем разрешен внутренний туризм и внутренние авиаперелеты, восстановлено транспортное и железнодорожное сообщение между городами.

С 25 июня кафе и ресторанам разрешено предоставлять свои услуги на месте, но при использовании только 50% посадочных мест. Возобновлена работа центров художественных ремесел, открыты общественные парки и сады, вновь разрешено занятие индивидуальными видами спорта (например, бег, ходьба, велоспорт).

Ситуация в стране

Согласно официальным данным, общее число заразившихся новым коронавирусом в Марокко к вечеру 9 июля превысило 15 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 242 человека, выздоровели более 11,4 тыс.

По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне на протяжении последних недель, в настоящее время он составляет 1,6%. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Марракеш-Сафи, Рабат-Сале-Кенитра, Фес-Мекнес.