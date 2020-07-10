Адвокат считает абсурдными прозвучавшие по белорусскому ТВ обвинения в адрес Бабарико

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Защита претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного по делу Белгазпромбанка, считает абсурдными прозвучавшие по белорусскому телевидению утверждения о причастности своего подзащитного к преступлениям, а показанный телесюжет - низкопробным. Об этом заявил в пятницу адвокат Дмитрий Лаевский.

"Сказать пару предложений текста под видео - одно, доказать достаточность этих слов в суде - другое. Особенно, когда есть чем их оспорить", - написал Лаевский в Facebook.

По его словам, "состязательность и публичность - непростые условия, их не каждый актер выдержит, а уж помещенный в СИЗО обыватель - тем более". "Поэтому репетиции начались масштабно. Удивляет только низкопробность", - отметил Лаевский. Он считает, что, "когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды, а раз кино появилось, то грош цена сценарию". "А вообще мы рады этому "взвешенному" шагу авторов, потому что теперь все выглядит еще более абсурдно, и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать", - предупредил Лаевский.

В четверг вечером белорусский телеканал ОНТ показал сюжет, в котором демонстрировались кадры очных ставок Бабарико с другими фигурантами дела Белгазпромбанка, которые рассказывали о причастности его бывшего руководителя к экономическим преступлениям, в том числе к получению взяток. В сюжете начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. По словам Бычека, "руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката".

Дело Бабарико

К настоящему времени представители следствия официально не озвучили суть представленных обвинений Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. Между тем, как стало известно 2 июля из информации Минского городского суда, экс-главу Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико обвиняют по трем статьям УК, в том числе в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и даче взятки. Его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оба обвиняемых содержатся в СИЗО КГБ.

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. 11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек.