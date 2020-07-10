Китай временно запретит рейс Москва - Пекин после случаев коронавируса на борту Air China

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китай с понедельника приостановит на неделю рейс авиакомпании Air China сообщением Москва-Пекин после обнаружения на борту зараженных коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Управления гражданской авиации КНР.

"[Принято решение] с 13 июля приостановить на неделю рейс авиакомпании Air China CA910 сообщением Москва-Пекин с пунктом въезда в Китай в городе Шэньяне (северо-восточная провинция Ляонин)", - говорится в сообщении. Как уточняется, по меньшей мере пять пассажиров с положительным тестом на коронавирус были выявлены на рейсе CA910 4 июля.

С 23 марта все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы из-за пандемии перенаправляются в 12 других городов Китая. Среди них такие аэропорты, как Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, аэропорт Шанхай Пудун, Цзинань, Циндао, Нанкин, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань.

Ранее посольство КНР в России сообщило, что все пассажиры авиакомпании Air China, планирующие перелет по маршруту Москва - Пекин, с 8 мая имеют право подняться на борт только при наличии справки об отсутствии заражения новым коронавирусом.