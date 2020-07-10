Додон заявил, что оппозиция хочет отстранить его от выборов президента через суд

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что представители проевропейской оппозиции планируют обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы отстранить его от участия в предстоящих 1 ноября главы государства. В рамках размещенной в пятницу в социальных сетях телепередачи "Президент отвечает" он рассказал, что такие планы обсуждаются не согласными с правящей коалицией политиками.

"Я еще не заявил, что буду участвовать в выборах, а у оппозиции уже коленки трясутся. Прорабатываются сценарии обращения в КС, который должен отстранить действующего президента от участия в выборах. Госпожа Санду (бывший премьер-министр Майя Санду, лидер оппозиционной Партии действия и согласия - прим. ТАСС), я знаю, что вы за честные выборы, тогда почему вы хотите таким образом исключить меня из предвыборной кампании?" - задался вопросом Додон, которого практически все опросы называют фаворитом президентской гонки. Он выразил возмущение тем, что "представители Санду обсуждают варианты обращения в КС с представителями депутатской группы "Про Молдова" и партии Шора, за которыми стоит Плахотнюк".

Как заявил на этой неделе лидер "Про Молдова", бывший спикер парламента Андриан Канду, его формирование поддержит на выборах Санду и готово создать с ней общую коалицию и совместный штаб на выборах. Известный близостью к Плахотнюку политик пояснил это решение тем, что, по опросам, "только Санду имеет шансы победить Додона".

В последние недели фракцию Демократической партии, которая вступила в правящую коалицию с поддерживающей Додона Партией социалистов, покинули 17 из 29 депутатов, которые перешли в группу "Про Молдова" и Партию Шора, которую возглавляет осужденный по делу о краже €1 млрд из банков бизнесмен Илан Шор. Со своей стороны, лидер демократов экс-премьер Павел Филип обратился в прокуратуру с заявлением, в котором утверждает, что представители Плахотнюка и бежавшего вместе с ним Шора предлагают депутатам из его партии за переход в оппозицию до €1 млн из украденных из банков денег. По его словам, таким образом олигарх намерен свергнуть правительство Иона Кику и избежать расследования возбужденных против него уголовных дел.

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло в мае выдвинул обвинения против Плахотнюка, которого следствие считает главным бенефициаром банковского хищения, после чего суд Кишинева выдал ордер на его арест, а прокуратура запросила у США экстрадицию олигарха, который проживает в Майами.