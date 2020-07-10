Япония и США выступили за ликвидацию всех типов ракет КНДР

ТАСС, 10 июля. Министр обороны Японии Таро Коно и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн высказались на встрече в Токио за ликвидацию всех типов ракет КНДР. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK .

"Даже запуски ракет малой дальности, осуществляемые КНДР, противоречат резолюции Совета Безопасности ООН. Мировое сообщество должно озвучить единое послание на этот счет", - подчеркнул министр в ходе встречи.

Раннее Бигэн и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подтвердили готовность продолжить развитие и укрепление японско-американского военного союза. Спецпредставитель также заявил, что США ждут визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в конце августа этого года. По мнению телеканала, эта ремарка могла означать намерение американской администрации в конце августа - начале сентября провести очный саммит G7, отложенный из-за ситуации с коронавирусом.