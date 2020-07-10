Германские эксперты обеспокоены правоэкстремистским контентом в каналах Telegram

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Германские эксперты из мониторингового центра Jugendschutz.net, который отслеживает нелегальный контент в интернете, обеспокоены наличием в мессенджере Telegram правоэкстремистских постов. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel, в распоряжение которого попали результаты исследования центра.

"Telegram стал важной площадкой для правых экстремистов самых разных спектров", - приводит издание цитату из доклада. В статье говорится, что, в частности, на различных каналах мессенджера до сих мор можно найти видеозаписи нападений на мечети в Новой Зеландии или стрельбу возле синагоги в германском Галле.

Авторы исследования подали более 200 жалоб на различные посты, которые имеют правоэкстремистский контекст. Это было сделано либо через функционал приложения, либо по электронной почте на адрес службы поддержки. Лишь 11% постов были удалены. В статье не уточняется, сколько времени прошло с момента подачи жалоб. Кроме того, там не говорится, идет ли речь только о немецкоязычных каналах.

Jugendschutz.net - экспертный центр, который подчиняется федеральному правительству Германии и региональным властям. Он отслеживает, в том числе, контент, который способен нанести вред психике несовершеннолетних.

Как говорил ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, правый экстремизм представляет собой самую серьезную угрозу для внутренней безопасности Германии. По оценке Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, в стране насчитывается 32 080 правых экстремистов.

Прошлый год в ФРГ ознаменовался громкими преступлениями, совершенными правыми радикалами. 9 октября экстремист устроил стрельбу возле синагоги и турецкой закусочной в Галле, погибли два человека. В начале июня от рук неонациста погиб глава администрации германского округа Кассель Вальтер Любке.