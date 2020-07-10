Politico: Райан Талли назначен новым директором по РФ в Совет нацбезопасности Белого дома

ТАСС, 10 июля. Белый дом назначил Райана Талли на пост старшего директора по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом в пятницу сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, Талли приступит к новым обязанностям с понедельника. Отмечается, что он станет пятым директором по России и европейским делам СНБ Белого дома за 3,5 года.

В настоящее время Райан Талли является старшим советником по контролю за вооружениями и заместителем старшего директора в управлении совета по оружию массового уничтожения, где он занимается вопросами нераспространения и биологической безопасности. Как указывает Politico, во время работы в СНБ Талли участвовал в разработке выхода США из Договора по открытому небу и запрета экспорта компонентов для китайской телекоммуникационной компании Huawei, а также занимался политикой в отношении Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). До этого Райан Талли занимал должность в Госдепартаменте, в СНБ он перешел в 2018 году.

Отмечается, что Талли сопровождал спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 22 июня в Вене.

По словам одного из источников газеты, выбор Талли на эту должность показывает, что администрация президента США Дональда Трампа уделяет большое значение вопросу разработки новых соглашений по контролю за вооружениями с Россией и Китаем.

Талли сменит на посту старшего директора по РФ и европейским делам Тома Уильямса, который в пятницу вернулся в министерство обороны. Ранее эту должность занимали Фиона Хилл, Тим Моррисон и Эндрю Пик.