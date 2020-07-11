{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде

Обострение ситуации произошло после ранения одного из участников акции
Протесты в Белграде Павел Бушуев/ТАСС
Описание
Протесты в Белграде
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ. Акция протеста началась около 19:00 по местному времени (20:00 мск), к 21:00 (22:00 мск) обстановка резко обострилась, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Обострение начавшегося мирно протеста произошло после ранения одного из участников акции.

Инцидент произошел во время давки у металлических ограждений. Полицейские в гражданском, находящиеся в толпе, вытащили пострадавшего в безопасное место и оказали ему помощь в здании парламента. Их коллеги также задержали нападавшего.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля. По данным полиции, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп демонстрантов пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.

Теги
Сербия
Минюст США назначил и. о. прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк
В июне генпрокурор Уильям Барр освободил от занимаемой должности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана, который занимался делом помощников Рудольфа Джулиани
Читать полностью