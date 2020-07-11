Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ. Акция протеста началась около 19:00 по местному времени (20:00 мск), к 21:00 (22:00 мск) обстановка резко обострилась, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Обострение начавшегося мирно протеста произошло после ранения одного из участников акции.

Инцидент произошел во время давки у металлических ограждений. Полицейские в гражданском, находящиеся в толпе, вытащили пострадавшего в безопасное место и оказали ему помощь в здании парламента. Их коллеги также задержали нападавшего.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля. По данным полиции, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп демонстрантов пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.