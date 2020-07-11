Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Антиправительственный протест в столице Сербии завершился после задержания нескольких десятков зачинщиков беспорядков. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

Акция протеста началась мирно около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Студенты сидели на тротуарах, представители патриотических движений скандировали лозунги о Косово и Метохии, пели патриотические песни. Около 21:00 (22:00 мск) в толпе у здания парламента произошел конфликт между протестующими, один из участников акции получил удар ножом. Полиция в гражданском оперативно задержала виновника и оказала первую помощь пострадавшему.

Однако после этого инцидента ситуация на площади обострилась. Протестующие свалили металлические ограждения и пытались выломать двери в здание парламента. В этот момент на защиту входа в парламент прибыл отряд спецназа полиции, который дубинками оттеснил нападавших. В ответ в полицию полетели петарды и файеры, демонстранты провоцировали спецназ на столкновения.

Около 22:00 полиция начала выдавливать протестующих с площади, применив слезоточивый газ. Облако накрыло также журналистов, включая корреспондента ТАСС, которому для защиты пришлось надеть противогаз, как и многим другим репортерам, работающим на месте событий.

Группы радикальных протестующих общей численностью 20-30 человек были оттеснены на примыкающие улицы и там задержаны силами жандармерии. После этого беспорядки в городе прекратились. Мирные протестующие спокойно разошлись по домам.

В настоящий момент площадь перед зданием парламента пуста, ее покидают последние полицейские машины. В центре Белграда восстанавливается автомобильное движение.