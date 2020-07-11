Трамп заявил, что США поддержат того политика в Венесуэле, кого сочтут законно избранным

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Власти США будут поддерживать того политика в Венесуэле, который, по версии Вашингтона, является избранным законно и пользуется народной поддержкой. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в пятницу в интервью испаноязычному телеканалу Telemundo.

На вопрос о том, поддерживает ли он по-прежнему лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, Трамп ответил: "Я поддерживаю того, кто был избран. Сейчас, по всей видимости, [законно] избранным является он". "Но там очень плохая система, по всей видимости, он теряет определенную власть", - добавил американский лидер. "Мы хотим, чтобы был кто-то, кто пользуется народной поддержкой. Я поддерживаю того человека, который пользуется народной поддержкой", - подчеркнул президент США.

Говоря о том, какую политику США будут проводить в отношении Венесуэлы, Трамп сообщил: "Нечто произойдет с Венесуэлой, это все, что я могу вам сказать". На вопрос о том, произойдут ли эти события в результате действий США, он ответил: "Мы будем активно участвовать". Трамп выступил с утверждением, что целью Вашингтона является "свобода для народа" Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.