В Париже сожалеют об изменении статуса собора Святой Софии

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана.

Что говорили политики и религиозные деятели об изменении статуса Айя-Софии

"Франция глубоко сожалеет о решении Государственного совета Турции изменить статус музея собора Святой Софии и принятом президентом [Тайипом] Эрдоганом указе относительно передачи собора под контроль управления по делам религий", - говорится в заявлении.

Как подчеркнул глава французского МИД, "такие решения ставят под угрозу один из самых символических актов Турции о светском и современном характере" государства. "Следует сохранить целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, объекта, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Софии должен продолжать быть свидетельством разнообразия религиозного наследия, диалога и терпимости", - заявил Ле Дриан.

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.