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В Париже сожалеют об изменении статуса собора Святой Софии

Как подчеркнул глава французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, "такие решения ставят под угрозу один из самых символических актов Турции о светском и современном характере" государства

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана.

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"Франция глубоко сожалеет о решении Государственного совета Турции изменить статус музея собора Святой Софии и принятом президентом [Тайипом] Эрдоганом указе относительно передачи собора под контроль управления по делам религий", - говорится в заявлении.

Как подчеркнул глава французского МИД, "такие решения ставят под угрозу один из самых символических актов Турции о светском и современном характере" государства. "Следует сохранить целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, объекта, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Софии должен продолжать быть свидетельством разнообразия религиозного наследия, диалога и терпимости", - заявил Ле Дриан.

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Теги
ТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипЛе Дриан, Жан-Ив
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