Медведчук призвал власти Украины возобновить ввоз в страну научной литературы из России

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от президента и правительства возобновить ввоз в страну российской научной литературы. Из-за прекращения выдачи лицензий на российские книги, как подчеркнул политик, в стране возник серьезный дефицит.

"Крайнюю обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся с ввозом на Украину научной литературы", - говорится в его заявлении, опубликованном в субботу на сайте партии. По его словам, данные представителей издательского рынка свидетельствуют, что в 2020 году на Украину не импортировали ни одной книги из России. При этом, констатировал он, Россия была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий по ключевым отраслям.

Медведчук привел данные участников книжного рынка, согласно которым в 2019 году Украина выдала лицензии на ввоз 6-7 тыс. наименований книг из России. Однако с конца прошлого года выдача лицензий прекратилась, отметил глава политсовета. "Таким образом, заблокировано поступление на Украину специальной литературы, которая в нашей стране не издается вследствие кризиса научно-образовательной сферы", - указал он.

"Творящееся мракобесие все более явственно напоминает реализацию нацистского плана "Ост" в отношении Украины, предусматривавшего колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре. Необходимо незамедлительно деблокировать ввоз на Украину книжной продукции в первую очередь научной литературы", - заключил Медведчук.