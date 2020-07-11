Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сирийские военные в пятницу отразили атаку боевиков на свои позиции в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня. Об этом сообщил в субботу на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населенного пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран - Кара-Джагес (провинция Идлиб). Подразделениями вооруженных сил САР атака боевиков была отбита. Нейтрализовано восемь боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет", - сказал он.

Кроме того, сообщил Щербицкий, боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за минувшие сутки обстреляли населенный пункт Кульджок в провинции Латакия, населенный пункт Кафер-Баттих в провинции Идлиб и населенный пункт Кафер-Таала в провинции Алеппо. Всего зафиксировано три обстрела.

Щербицкий напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 года на территории идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. "За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.