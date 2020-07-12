В Абхазии пройдут довыборы в парламент по четырем округам

СУХУМ, 12 июля. /ТАСС/. Довыборы депутатов парламента Республики Абхазия в воскресенье пройдут в четырех округах в связи с переходом народных избранников из законодательной в исполнительную власть.

Ранее Центризбирком Абхазии назначил на 12 июля в четырех округах повторные выборы в парламент в связи с досрочным сложением полномочий четырьмя депутатами. Речь идет об Аслане Бжании, избранном 22 марта президентом республики, Александре Анквабе, назначенном 24 апреля премьер-министром, Дмитрии Дбаре, назначенном министром внутренних дел, и Юрие Хагуше, назначенном исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.

ЦИК Абхазии зарегистрировал девять кандидатов, выдвинутых инициативными группами. В том числе зарегистрированы: Тамаз Лейба и Тимур Бейя по Бзыпскому избирательному округу №10, Алмасхан Барциц и Робестан Габлия по Отхарскому избирательному округу №14, Астамыр Ахба и Алхас Хагба по Гудаутскому избирательному округу №18, Гарри Кокая, Джансух Адлейба и Айдар Квициния по Кындыгскому избирательному округу № 31.

Полномочия действующего созыва парламента Абхазии, избранного в 2017 году, истекают в 2022 году. Численность парламента республики составляет 35 депутатов.