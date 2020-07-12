Полиция задержала несколько человек после протеста в Белграде

БЕЛГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Сербские правоохранители задержали несколько человек в Белграде у здания парламента. Как сообщил в субботу портал Kurir, задержания начались около полуночи после завершения протестной акции.

Сообщается, что около 23:00 по местному времени (00:00 мск) мирный протест завершился, его участники разошлись. Однако около полуночи у здания появилась группа радикалов численностью несколько десятков человек, которая начала провоцировать полицейских. В ответ полиция очистила ступени парламента от демонстрантов, задержав несколько человек.

Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля после решения властей вернуть комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. На следующий день власти отказались от этой идеи, однако протесты продолжились, несмотря на удовлетворение требований их участников. По данным полиции, в результате беспорядков в Сербии пострадали 130 полицейских, задержан 91 человек. Городу нанесен ущерб в размере €1 млн.