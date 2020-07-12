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Гутерриш заявил, что принятие резолюции по Сирии обеспечит помощь 2,8 млн сирийцев

Генсек ООН также призвал стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся жителям Сирии в соответствии с нормами международного права

ТАСС, 12 июля. Принятие Советом Безопасности ООН резолюции о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии позволит обеспечить гуманитарные поставки для 2,8 млн нуждающихся сирийцев, считает генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Соответствующее заявление пресс-службы генсека опубликовано в субботу на сайте ООН.

"Продление [трансграничной помощи] поможет обеспечить стабильную гуманитарную помощь для 2,8 млн нуждающихся на северо-востоке [Сирии] до июля следующего года", - говорится в заявлении.

Генсек также призвал стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся жителям Сирии в соответствии с нормами международного права.

Состоявшееся в субботу голосование стало уже пятой за неделю попыткой Совбеза продлить действие трансграничных гуманитарных операций. Ранее авторы резолюции предлагали продлить поставки через два КПП на границе с Турцией, однако этот вариант дважды был заветирован Россией и Китаем. В итоге в документе был оставлен только один пункт - "Баб-эль-Хава".

Россия также в течение недели дважды выносила на голосование свой вариант резолюции. Однако западные страны не устроил пункт с осуждением действующих в отношении Сирии односторонних санкций.

Москва объясняет необходимость постепенного "сворачивания" механизма изменившейся ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.

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СирияГутерриш, Антониу
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