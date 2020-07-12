Украинская оппозиция потребовала от Зеленского уйти в отставку из-за провалов в экономике

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от президента страны Владимира Зеленского сложить полномочия. Основанием для этого в оппозиции называют неспособность руководства государства справиться с бедственным экономическим положением, а также крайнюю зависимость от западных кредиторов при принятии решений.

"Зе-власть (политическая команда Зеленского - прим. ТАСС) деградировала до уровня внешней колониальной администрации. Единственным смыслом их правления, как и во времена [пятого президента Украины Петра] Порошенко, стала реализация указаний внешних кредиторов, обеспечение прибыли для иностранных финансовых спекулянтов, распродажа национальных богатств и разорение украинских семей, за счет которых теперь богатеют чиновники и агенты внешнего управления. Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку", - говорится в воскресенье в заявлении на сайте партии.

Требование оппозиции связано и с планами Верховной рады рассмотреть на предстоящем заседании законопроект об отмене ограничений на зарплаты чиновников, за что ранее выступил МВФ. "Зеленский требует созыва внеочередной сессии парламента, чтобы рассмотреть главный вопрос Зе-повестки - утвердить законопроект № 3708, разработанный "слугами" (партией "Слуга народа" - прим. ТАСС) и фракцией Порошенко. Они хотят вернуть своим людям во власти миллионные премии и зарплаты. <...> "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить выполнение антинародных требований МВФ, не превращать украинское государство в кормушку для себя, друзей Порошенко и агентов внешнего влияния", - указано в заявлении.

В партии заверили, что не только проголосуют против данного законопроекта, но и потребуют принять документ, который на постоянной основе ограничит предел выплат чиновникам и руководителям госкомпаний на уровне 10 минимальных зарплат - 47,2 тыс. гривен ($1750).

"Экономика страны находится в тяжелейшем кризисе, существуют большие проблемы с наполнением бюджета. По данным международных организаций, к концу года за чертой бедности на Украине может оказаться более половины населения", - указали в партии. На этом фоне, по мнению оппозиции, повышение зарплат чиновников выглядит "особенно вызывающим".

В апреле правительство Украины на фоне карантинных мер в связи с пандемией коронавируса и экономического спада ограничило ежемесячные выплаты чиновникам и руководителям госкомпаний суммой в десять минимальных зарплат.