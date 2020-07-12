В Судане внесли поправки в уголовный кодекс, дающие больше прав и свобод

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Поправки внесены в уголовный кодекс Судана от 1991 года, они предоставят гражданам страны больше прав и свобод. Об этом, как передает в воскресенье газета Rakoba news, рассказал министр юстиции страны Насреддин Абдель Бари.

В частности, по его словам, декриминализирована статья за вероотступничество, чтобы "гарантировать свободы и право на вероисповедание". Отменяется статья закона о паспортах и миграции 2015 года, требующая получения права и визы на выезд из страны.

Немусульманам разрешили употреблять алкоголь. С 1983 года в Судане действует строгий сухой закон, карающий за продажу и употребление спиртных напитков. В конце прошлого года в стране заговорили о декриминализации этой статьи. Теперь уголовная ответственность за распитие спиртных напитков и привлечение к этому процессу мусульман исключаются, однако исповедующим ислам по-прежнему запрещено употребление алкоголя.

Кроме того, предоставляется больше свобод женщинам. Так, вводится запрет на женское обрезание - средневековую практику, которая нередко приводит к увечьям и гибели девочек. Суданки могут теперь путешествовать с детьми без получения обязательного ранее разрешения от мужчин из их семьи, отменены некоторые строгие регламенты одежды.

Вместе с тем, по словам министра, уголовный кодекс страны "требует не просто изменений, но разработки нового уголовного закона, поскольку действующий кодекс страдает от серьезных проблем при взаимодействии с другими законами государства".

Нормы шариата в Судане

С 1983 года Судан живет по нормам шариата (исламского права). Введенный при Джафаре Нимейри, он был сохранен пришедшим к власти в 1989 году Омаром аль-Баширом. После отделения преимущественно христианского юга от севера в 2011 году немусульмане в Судане, по данным ООН, составляют лишь 3% населения и проживают главным образом в Хартуме и в Нубийских горах на границе с Южным Суданом. Некоторые суданцы исповедуют также традиционные африканские верования.

Омар аль-Башир был отстранен от власти в результате военного переворота в апреле прошлого года. Новые власти объявили курс на демократизацию и либерализацию страны.