Довыборы в парламент Абхазии признали состоявшимися

СУХУМ, 12 июля. /ТАСС/. Довыборы депутатов парламента Республики Абхазия завершились в воскресенье в четырех округах в связи с переходом народных избранников из законодательной в исполнительную власть. Каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано, явка достаточна для того, чтобы признать довыборы состоявшимися, сообщил ТАСС в воскресенье председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

"В 20:00 закрылись все участки, сейчас идет подсчет голосов. Предварительно, никаких нарушений не зафиксировано. Явка достаточная для того, чтобы объявить, что выборы состоялись", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что предварительные результаты будут объявлены в понедельник.

Центризбирком Абхазии назначил на 12 июля в четырех округах повторные выборы в парламент в связи с досрочным сложением полномочий четырьмя народными избранниками. Речь идет об Аслане Бжании, избранном 22 марта президентом республики, Александре Анквабе, назначенном 24 апреля премьер-министром, Дмитрии Дбаре, назначенном министром внутренних дел, и Юрие Хагуше, назначенном исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.

ЦИК Абхазии зарегистрировал девять кандидатов, выдвинутых инициативными группами. На четыре депутатских кресла претендуют девять граждан Абхазии: Тамаз Лейба и Тимур Бейя по Бзыпскому избирательному округу № 10, Алмасхан Барциц и Робестан Габлия по Отхарскому избирательному округу № 14, Астамыр Ахба и Алхас Хагба по Гудаутскому избирательному округу № 18, Гарри Кокая, Джансух Адлейба и Айдар Квициния по Кындыгскому избирательному округу № 31.

Полномочия действующего созыва парламента Абхазии, избранного в 2017 году, истекают в 2022 году. Численность парламента республики составляет 35 депутатов.