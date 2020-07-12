БЕЛГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич пообещал оставить пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП), лидером которой он является.

"Вскоре, как я и обещал, и органы партии подтвердят это решение, я буду только президентом всех граждан", - заявил Вучич в воскресенье в эфире канала TV PINK.

В декабре 2019 года президент уже обещал оставить пост главы партии. Сербская прогрессивная партия была создана Вучичем и бывшим президентом Сербии Томиславом Николичем в 2008 году. С 29 сентября 2012 года Вучич занимает должность ее председателя, а в апреле 2017 года он был избран президентом страны от СПП. Срок его полномочий на посту главы государства истекает в 2022 году.

Правящая Сербская прогрессивная партия победила на прошедших 21 июня парламентских выборах в Сербии с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте. На втором месте коалиция Социалистической партии Сербии главы МИД Ивицы Дачича и партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы с 10,38% (32 мандата), на третьем месте избирательный список "Александар Шапич - победа для Сербии" с 3,83%, который получил 11 мест. Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%. По закону о нацменьшинствах в парламент прошли представители венгерского, македонского, албанского и других меньшинств.