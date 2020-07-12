В Софии и других городах Болгарии продолжаются акции с требованием отставки правительства

СОФИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Акции протеста с требованием отставки правительства и главного прокурора четвертый день продолжаются в столице и других городах Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в воскресенье протесты начались днем и носили мирный характер.

Тысячи граждан сначала собрались у здания правительства Болгарии, потом перешли к зданию Народного собрания (парламента). Акция продолжается и в вечерние часы, ее участники скандируют в адрес правительства лозунги "Мафия!" и "Отставка!". У административных зданий стоят полицейские кордоны.

В МВД сообщили, что фактов нарушения общественного порядка на данный момент не зафиксировано. Акции прошли в Варне, Благоевграде и других городах страны.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии в четверг, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. Поводом для этого стали действия прокуратуры, которая арестовала двух сотрудников президентской администрации высокого ранга. По оценкам политологов, эти действия правоохранительных органов стали одним из этапов политической атаки на президента Радева, который в последнее время резко критикует правительство Бойко Борисова.

Президент страны заявил, что "людей на площадь вывел гнев от лжи, грабежа, произвола, рэкета, всего того, что вынуждает более 2 млн болгар жить за пределами страны", и обвинил прокуратуру в защите мафии. Со своей стороны главный прокурор Иван Гешев обвинил президента в недопустимом вмешательстве.

В пятницу ситуация стала более напряженной, в Софии прошли уже два митинга, разделенных полицейскими кордонами, - в поддержку президента и в поддержку правительства. В субботу Радев выступил с обращением к нации, в котором призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку. Участники протестов, которые организуются в социальных сетях, заявляют, что намерены продолжать свои акции вплоть до отставки правительства.