AFP: в ходе беспорядков в Мали погибли по меньшей мере 11 человек

ТАСС, 13 июля. Не менее 11 человек за прошедшие выходные стали жертвами беспорядков, вспыхнувших в столице Мали Бамако после завершения многотысячной антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 июля. Об этом, как передает в воскресенье агентство France Presse, сообщил сотрудник местной службы скорой помощи.

Ранее агентство проинформировало о четырех погибших.

По его сведениям, власти задержали не менее 20 человек, в том числе некоторых активистов движения. Отмечается, что самые ожесточенные столкновения прошли в субботу вечером возле мечети, имамом которой является лидер протестов Махмуд Дико.

Демонстрация 10 июля была организована оппозиционной структурой "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" (M5-RFP), созданного и возглавляемого Дико. Демонстрация стала третьей подобной за последние два месяца и самой многочисленной. Ее участники требовали создания переходного правительства во главе с независимым премьер-министром, роспуска парламента, замены части судей Конституционного суда.

По настоянию Дико оппозиция сняла лозунг немедленной отставки президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, избрание которого имам поддержал на выборах в августе 2018 года. По словам лидера оппозиции, немедленная отставка главы государства создаст в стране больше проблем, чем решит. В свою очередь, Кейта сделал ряд уступок оппозиции, в частности, объявив 11 июля о роспуске Конституционного суда.

Перед Мали сейчас остро стоят вопросы безопасности, так как общая ситуация в стране остается сложной из-за продолжающихся атак со стороны исламистских террористических группировок. Крупнейшие среди них - "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS). Обе являются структурами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).