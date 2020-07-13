CNN: cуд в США отклонил решение об отсрочке первой за 17 лет казни на федеральном уровне

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд в США отклонил решение суда более низкой инстанции о приостановке приведения в исполнение первого за 17 лет смертного приговора преступнику, осужденному на федеральном уровне. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

По ее данным, апелляционный суд по седьмому федеральному округу США признал недействительным решение, принятое 10 июля судьей окружного суда по южному округу штата Индиана. Таким образом, указывает телекомпания, приведение приговора в исполнение должно состояться, как и ожидалось ранее, в понедельник.

При этом родственники жертв осужденного преступника рассчитывают вновь подать прошение о переносе казни на более поздний срок. На этот раз они рассчитывают обратиться в Верховный суд США, настаивая на том, что приведение приговора в исполнение следует перенести, так как, присутствуя при нем, они рискуют заразиться новым коронавирусом.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений проинформировало о возобновлении с понедельника смертной казни в США. Сообщалось, что всего за неделю летальные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.

Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Между тем исключительная мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов.