МИД Армении уведомил Минскую группу ОБСЕ о ситуации на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении поддерживает связь с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, представляя ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Тавушской области республики. Об этом в ночь на понедельник заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"Министр иностранных дел Армении в координации с премьером и министром обороны постоянно находится на связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ, информируя о ситуации на месте, а также об опасности дальнейшего обострения", - отмечается в сообщении пресс-секретаря МИД.

Она добавила, что Ереван осуждает "начатые в полдень 12 июля азербайджанскими вооруженными силами нарушения режима прекращения огня в направлении Тавушской области Армении, которые сопровождались попытками прорыва армянских укреплений с применением артиллерии". "Благодаря соразмерным действиям армянской стороны данные провокационные действия эффективно сдерживаются", - отметила Нагдалян.

В воскресенье после полудня пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские военнослужащие попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу. Утверждалось, что после принятия ответных мер нападавшие понесли потери и отступили.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.