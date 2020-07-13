Минобороны Армении сообщило о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в понедельник утром возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций на государственной границе в направлении Тавушской области республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"После двух-трехчасового перерыва утром [в понедельник] противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено", - написала она на своей странице в Facebook.

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии и завязавшемся бое. По утверждению военного ведомства, противник понес потери и отступил. Как проинформировали в Баку, в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.