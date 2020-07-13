Дуда побеждает на выборах президента Польши по итогам обработки 99,97% бюллетеней

ВАРШАВА, 13 июля. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,97% бюллетеней.

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.

По словам Марчиняка, сейчас объявить официальные итоги выборов нельзя, так как еще не поступили протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе из-за границы. "Но это не те цифры, которые повлекли бы за собой изменение результата выборов", - добавил он.

Явка, по предварительным данным, составила 68,12%. "Несмотря на пандемию и сезон отпусков, явка значительно выше первого тура выборов (28 июня она составила 64,51% - прим. ТАСС). Это рекорд президентских выборов в XXI веке", - указал Марчиняк.

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов с момента закрытия избирательных участков. Как ожидается, это произойдет в понедельник, самое позднее - во вторник.